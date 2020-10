Október 20-ára minden bizonnyal második születésnapjaként fog emlékezni az a lengyel női sofőr, aki jó reflexeinek köszönhetően még éppen ki tudott térni a döntött jobbkanyarban felboruló betonkeverő útjából. Ezzel ugyanis nemcsak a saját, hanem gyermekei életét is megmentette. Kisebb kár ugyan így is keletkezett az autóban, de akár tragédia is lehetett volna az eset vége.

Egy fedélzeti kamera rögzítette a bámulatos mentést, a felvételt az Origo vette észre: