Ma is egy kicsit kiráz tőle a hideg, annyira hatékonyan demonstrálta a Volvo saját töréstesztjén, hogy mennyire elképesztő erők hatnak egy olyan márványtömbre is, mint az XC90-es. Komoly célt tűztek ki akkor maguk elé, miszerint 2020-ra senki ne haljon meg és ne szenvedjen súlyos sérüléseket új Volvóban. Ehhez pedig nem volt elég borzalmasan biztonságos autókat gyártani, de a végsebességet is korlátozzák 180 km/órában.

Rengeteg életet mentett már meg a biztonsági öv és a vészfékező rendszer is, meg még ki tudja mennyi biztonsági fejlesztés segített abban, hogy elkerülhető legyen a baj. A Volvo vásárlóit nem igazán ingatta meg az, hogy nem zúzhatnak 200 felett a belső sávban, csak néhányan emeltek szót a megoldás ellen.

Hozzájuk szól a Volvok tuningolásának nagy mestere, a Heico, akik nem csak ültetett futóművet, további karosszériaelemeket és felniket kínálnak, hanem a korlátozás feloldását is.

Több mint 400 ezer forinttól indulnak a csomagok és növekszik az ár modellváltozattól és motortól függően. Ezért cserébe 30-70 km/órával növekszik a végsebesség. A 405 lovas, konnektorról tölthető hibrid Volvo S60 T8 Polestar esetében ez 250 km/óra.