1990 márciusában a Hajmáskéren állomásozó harckocsi alakulat elindításával megkezdődik a szovjet csapatok kivonulása Magyarországról. Közben a világ másik pontján épp bemutatják a Porsche 964 Turbo-t, mely a legendás 930-as utódja. Mivel a 3,6 literes motorral az idő szűke miatt nem készültek el, ezért a korábbi modell blokkját reszelték át az újabb generációra, hogy barátságosabban érkezzen meg a turbónyomás. Így aztán minden tekintetben egy sokkal jobban vezethető autó lett.

3 660 darab készült a 964 Turboból, de ezek közül csak 86 darab lett Turbo S Lightweight. Ahogyan a nevéből is sejthető, ez a 320 lóerős Turbonál erősebb és még valamelyest könnyebb is. A Turbo S-ben a 3,3 literes, hathengeres boxermotor már 5 750-nél 381 lovas, valamint 502 Nm nyomatéka van 5 000-től. Futóműve is alacsonyabb, valamint szervókormány sem került bele. 4,7 másodperc alatt gyorsul 100-ra, a végsebessége pedig 290 km/óra. Tud sietni. Nagyon.