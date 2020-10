Azt nem mondhatjuk, hogy egy köpésre van a Marstól a Tesla Roadster és utasa, de a minap a SpaceX közösségi oldala megerősítette, hogy október 8-án 0,05 csillagászati egységre közelítette meg az autó a Vörös Bolygót, ami azt jelenti, hogy 8 millió kilométeren belül van. A Földtől már ennél jóval távolabb került a Tesla, nagyjából 57 millió kilométernyire.

A Where is Roadster? honlapon nyomon lehet követni, hogy hol is jár pontosan az autó, és innen azt is tudjuk, hogy a Roadster jelenleg 206 millió kilométerre van a Naptól és 25 450 km/órával közelít felé.

Starman, last seen leaving Earth, made its first close approach with Mars today—within 0.05 astronomical units, or under 5 million miles, of the Red Planet pic.twitter.com/gV8barFTm7

— SpaceX (@SpaceX) October 7, 2020