A jelenleg a DTM-ben vitézkedő versenyzőnek autót kölcsön adó cég munkatársai megnézték, hogy mit is művel Kubica az autójukkal. Akár szomorkodhatnának is a kölcsönzősök, hiszen a lengyel a 20,8 kilométeres pályán 36-szor ment körbe, de ezalatt az autó alkatrészei olyan terhelést kaptak, melyeket elnézve igencsak meglepődtek.

Olvass tovább

Kubica után cserélni kellett például a kerékcsapágyakat – hiába beszélünk egy bukócsövekkel is felszerelt M4-esről, a 450 lóerős kupé legtöbb alkatrésze gyári, melyek nem viselték jól a Zöld Pokol és a Forma-1-es pilóta találkozását. Ezek mások kezei között azért ki szoktak bírni 200-300 kört is.

A pilóta emellett elkoptatott egy fél szett vadiúj fékbetétet is – ez még rosszabb lett volna, ha bekapcsolva hagyják a menetstabilizáló rendszereket, mely a kerekeket külön-külön automatikusan fékezve beavatkoztak volna, amikor Kubica keresztbe vette a Nordschleife kanyarjait. A gumikról talán nem is érdemes szót ejteni, azokból két szett is elfogyott a 36 kör alatt: míg mások egy garnitúrával 50 kört is elmennek, a lengyelnek már 20 kör után már szükség volt az új abroncsokra.

A legfájóbb pontot talán a kipufogó okozta, mely annyira felforrósodott, hogy a lökhárító alját is megolvasztotta. A javítások összköltségét nem árulták el pontosan, de azt igen, hogy hiába fizetett az élményért Kubica nagyjából 7000 eurót (2,5 millió forintot), pénzügyileg még így is mínuszban jöttek ki a javításokkal együtt. A kölcsönzőcég azonban elnézi ezt Kubicának, ugyanis a hírértéket tekintve bőven jól jártak. A tulajdonosok egy videót is készítettek minderről, melyet az alábbiakban lehet megtekinteni.