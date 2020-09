Még a Lamborghini Miura után is az orrmotoros sportautóban látta a jövőt Enzo Ferrari, ezért aztán a 275-öst leváltó 365 is a klasszikus recept alapján készült. Az 1968-as Párizsi Autószalonon bemutatott 365 Daytona minden eddigi Ferrarinál erősebb és gyorsabb lett. Nevét a 24 órás Daytona-i futamról kapta, ahol a Ferrari lefedte az egész dobogót. Ennek azért volt nagy jelentősége, mert a GT40-es Fordok ekkoriban mindent vittek, ami korábban a Ferrarié volt, beleértve Le Mans-t is.

Valamivel több mint 1400 darab Daytona készült, amiből 122 gyárilag nyitható puhatetős Spyder. Ez az 11929-es Daytona azonban kupéként kezdte, méghozzá egészen korán. 1967-ben készült, ez volt a negyedik prototípus és egyesek szerint az első, ami nem a tervező Pininfarina műhelyében, hanem a Carrozzeria Scaglietti-nél készült.