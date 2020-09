Olvass tovább

Egy ilyen Delta S4-es kínálnak most eladásra, pontosabban a versenyautó utcai változatát, ugyanis a ’80-as években a pályára lépéshez kötelező volt legalább kétszáz darab utcai használatra alkalmas példányt is gyártani. Szóval a Lancia fogta a megalkotott rali-célszerszámot és szép kárpitozással kínálta legmerészebb vevőinek.

A fotókon látható példányt a mobile.de-n árulja egy barcelonai kereskedés, az árcédulára pedig nem kevesebb mint 850 000 eurót véstek. Az bizony közel 310 millió forintnak megfelelő összeg, mai árfolyamon.

A hirdetés leírása szerint az autó 10 éves egy zárt garázsban pihent, egyetlen métert sem tettek meg vele, de mivel egy nagyobb gyűjtemény részét képezte, ezért folyamatosan szervizelték és minden hivatalos okmány megvan hozzá.

Az autó orrában található a pótkerék és a szerszámkészlet is itt kapott helyet, a motort közvetlenül az első ülések mögött helyezkedik el. Az Abarth vette kezelésbe és a közútra alkalmas változat természetesen visszafogottabb teljesítményt kapott, de bizonyára így is masszívan fölényes menetdinamikára volt képes a turbóval és kompresszorral is lélegeztetett sornégyes. A teljesítménye 250 lóerő, maximális nyomatéka pedig 292 Nm. A verseny specifikációs példányok nem csak a duplájára voltak képesek, de még Forma-1-es autót megszorongató 800 lovas darab is előfordult. Ötsebességes váltó és összkerékhajtás volt a technika része.

Az autó súlya csupán 1200 kilogramm, mely annak köszönhető, hogy króm-molibdén acélból készült térvázra üvegszálas karosszéria került. Hogy legalább nyomokban emlékeztessen a szerényebb Deltákra, ezért dupla kerek fényszórót, finom króm keretű hűtőrácsot kapott.