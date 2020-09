Ráadásul a tempomat 150 km/órára volt állítva, így a rendőrök fényjelzésekor az autó még automatikusan gyorsított is (a megkülönböztető fényjeleket sem ismeri még fel a rendszer). A hangjelzésre csak felébredt a vezető, és megállt, a rendőrök pedig kiállították a büntetési csekket gyorshajtásért, valamint közúti veszélyeztetésért is felelnie kell majd a bíróságon.

Alberta RCMP received a complaint of a car speeding on Hwy 2 near #Ponoka. The car appeared to be self-driving, travelling over 140 km/h with both front seats completely reclined & occupants appeared to be asleep. The driver received a Dangerous Driving charge & summons for court pic.twitter.com/tr0RohJDH1