Sokan még mindig nem tudják, hogy egyre több fénysorompóba építenek be kamerát azoknál a vasúti átkelőknél, ahol gyakoriak a sorompótörések – írja a 112press.

Olvass tovább

Tudtad, hogy a vasúti átjárón történő áthajtás piros jelzés esetén 60 000 Forintos büntetési tétel?

Magyarországon a közel 6000 vasúti átjáró mintegy fele biztosított fénysorompóval vagy félcsapórúddal kiegészített fénysorompóval. A vasúti átjárókban történt balesetek statisztikáit visszamenőleg 2010-ig vizsgálték meg 2019-ben az Országos Balesetmegelőzés munkatársai. Amelyből kiderült, hogy a legtöbb baleset a fénysorompóval ellátott átjárókban történik (az esetek 45-70 százaléka). Ennek oka, hogy a fénysorompó nem képez fizikai akadályt, csak fényjelzéssel tájékoztat, így nem csak akaratlagos, tehát a jelzés ellenére történő áthajtások fordulnak elő, hanem emberi figyelmetlenségből adódók is. Itt fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy a KRESZ szerint a vasúti átjárón való áthaladás előtt a járművezetőnek (vagy gyalogosnak is) vizuálisan is meg kell győződnie arról, hogy nem jön vonat.