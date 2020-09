Hangos autót nem nagy kaland készíteni, sőt egy jó kipufogórendszer a hangerő mellett még akusztikai élményt is ad. Amikor viszont a pusztító mennydörgéshez pokoli erő is társul, akkor tökéletes az összhatás. Ezt a hatást a Hennessey műhelyében már hosszú idő óta könnyedén kihozzák a gyárilag is durva amerikai izomautókból.

Legújabb alkotásuk a Ford Mustang GT350 HPE850, ami meghazudtolja mindazt, amit az ilyen amerikai gépekről elsőre gondolnánk. Mert ennek iszonyat mód pörög a nyolchengerese, maximális teljesítményét 7700-as fordulaton adja le, 912 Nm nyomatéka pedig 4400-as fordulaton jelentkezik.