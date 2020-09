Úgy tűnik, a belső égésű motorok nem fognak csendben kihalni. Mielőtt eltűnnek, még megmutatják, milyen mértékben képesek lóerővé, hővé alakítani a fosszilis üzemanyagokból kinyert energiát. Az MTM nemrég jelentette be, hogy több Audihoz elérhetővé teszi az 1001 lóerős csomagot, vagyis a gyári V8-asokat erre a teljesítményszintre húzzák majd fel.

Az Egyesült Államokban is ostromolják ezt az álomhatárt. A híresen erős, őrült autóiról ismert Hennessey például a RAM 1500-ast veszi kezelésbe. A gyárilag 702 lóerős motort kidobva egy hétliteres V8-as, kompresszoros egységet építenek be (fedőneve: Hellephant, kb. “pokolifánt”), aminek maximális teljesítménye 1200 lóerő lesz.

A karosszériát is teljesen átszabják, még magasabb futóművet, hátul dupla tengelyt építenek be, így a hajtás már az arab olajmilliárdosoknak is kecsegtető 6×6-os képletet mutat. Emellett kap még némi kozmetikai kezelést is, de ez tényleg mellékes, úgyis mindenki a teljesítményre kíváncsi.

Arra a teljesítményre, amit kevesen fognak élvezni, mivel mindössze három darab készül a Hennessey Ram 1500 TRX 6X6 MAMMOTH-ból. Erre a három darabra telefonon lehetett jelentkezni, és valószínűleg gyorsan betelt a rendelési lista.

Ez a műhely eddigi legvadabb, legdrágább alkotása, meg is kérik az árát, kereken félmillió dollárba (152 millió forint) kerül egy ilyen szörnyeteg.