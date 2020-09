Önmagában is ritka sportautónak számít a Porsche 918 Spyder, tekintve, hogy stílszerűen mindössze 918 példány készült belőle 2013-tól 2015-ig tartó gyártási ciklusa során. A gyártósorról 738.-ként legördült példány viszont Hurley Haywood nevéhez fűződik.

Haywood 1977 és 1994 között 13 alkalommal állt rajthoz a Le Mans-i 24 óráson, ebből ötször állt dobogóra, háromszor pedig a győzelem is összejött – kétszer ráadásul a stuttgarti márka – 936/77-es, illetve 956-os – modelljeivel. Öt alkalommal a daytonai egynapos versenyt, kétszer pedig a sebringi 12 órást is megnyerte. Patrick Dempsey – aki csakugyan szerencsét próbált néhány évvel ezelőtt Le Mans-ban, saját csapata is van – még filmet is forgatott az életéről.

Tesztelve, jóváhagyva, szignózva – A képre kattintva galéria nyílik!

A hosszútávú versenyzés egyik nagy amerikai ikonja a Weissach-csomaggal rendelte a maga 918 Spyderét, ami az egyedi megjelenést is magába foglalja. Matt feketére fényezték az autót, amit egy 22-es rajtszám, valamint több Martini-logó díszít.