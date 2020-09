Gauntlett az értékesítési csapatot is vezette és komoly fejlesztéseket végzett a marketing területén is. Aztán az Aston Martin megalkotta a világ leggyorsabb sorozatgyártású négyüléses autóját, a Lagondát, amit aztán sikerrel értékesítettek olyan területeken, mint a Perzsa-öböl államai, különösen Omán, Kuvait és Katar elitjében lett népszerű.

Rengeteg időbe telik autót fejleszteni, ezért megvették a Tickfordot, mely más vállalatok számára is fejlesztett az iparban. Gauntlett mindig pontosan tudta, hogy hová kell nyúlni, hogy az Aston Martin újra virágozzék, ezért kereste meg 1986-ban Cubby Broccoli filmproducert. Ő a Halálos rémületben c. James Bond filmen dolgozott éppen Timothy Daltonnal és ehhez küldött Gauntlett egy Aston Martint. Nem csak a filmnek (melyben időhiány miatt utasította vissza a KGB ezredes szerepét), hanem Broccoli is kapott egy kabriót Los Angeles-i otthonához.

Victor Gauntlett volt az, aki megmentette az Aston Martint a pusztulástól és akiről elnevezték ezt a teljesen egyedi szupersportautót is. A Valkyre-on dolgozó mérnökök a Vulcan és a One-77 egyes elemeinek felhasználásával készítették el és egész egyszerűen csodálatos lett. Egyszerre van benne a versenyautók puritán funkcionalitása és a nagy túrakupék fényűző hangulata. A nyers karbon, a matt fabetétek és a finom bőrök egészen különleges kombinációja.

7,3 literes, V12-es szívómotorját a Cosworth fejlesztette és az egész GT3-as versenyautókhoz mérhető. 840 lóerőt ad le és 820 Nm nyomatéka van, ehhez pedig egy régimódi, hatsebességes kéziváltó csatlakozik, valamint hátsókerék-hajtás. Ennél erősebb manuális Aston Martin még nem született.