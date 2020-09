A Los Angelesben élő Mike Sington arra lett figyelmes biztonsági kamerája felvételein, hogy egy biciklis kisfiú minden egyes alkalommal, amikor kutyát sétáltatnak a szüleivel, az ő garázsbejáróján tesz néhány kört. Erre Sington zseniális ötlettel rukkolt elő, de nem lőném le előre a poént, nézzétek meg, akkor lesz igazán hatásos.

Guy’s security camera catches kid tearing it up on his driveway almost every day, so he decides to do something about it. pic.twitter.com/ZDVb7zLgZo

— Mike Sington (@MikeSington) August 27, 2020