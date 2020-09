Kétség kívül legismertebb szerepe a Vasember Tony Starkja. A karaktert egyébként Elon Muskról mintázta és valljuk be, ennél jobb helyről nem is húzhatta volna be az elképesztő kütyüket alkotó milliárdos képét. Bár Hollywoodban nagy divat elektromos vagy hibrid autókkal megmenteni a bolygót, Robert Downey Jr. azért szereti az autókat és nem fél a saját ízlése szerint alakítani rajtuk.

Robert Downey Jr. filmes családba született, így első szerepét is apja filmjében, az 1970-es Poundban kapta, ahol egy kutyát alakított. Később aztán sorra jöttek a filmek és a komoly díjak is. 2008-ban a Time magazin a 100 legbefolyásosabb ember közé választotta, 2013-tól két éven át pedig a Forbes listáján a legjobban fizetett színész volt.

1967-es Chevrolet Camaro és 1970-es Ford Mustang Boss 302 is készült már neki a SpeedKore műhelyében, most viszont a legszebb BMW kupét adta át kezelésre, egy E9-est. Tervezője az a Wilhelm Hofmeister, aki után a hátsó ablak hokiütő motívumát (Hofmeister Knick) is elnevezték, a 3.0 CS karosszériája egyébként a Karmannál készült. A SpeedKore perverz módon vonzódik a karbonhoz, de most csak a lökhárítók készültek szénszál erősítésű műanyagból, a bódé megmaradt az eredeti.

Hatdugattyús Brembo fékek vannak a kovácsolt HRE alufelnik mögött és titán szürke dekorelemek díszítik a sötét narancsra fújt BMW-t, az autón körbefutó él azonban króm helyett szürkére pácolt fa. Ez egyébként visszaköszön az olaszosan retró hangulatú beltérben is, ahol kávé színű bőrbe kötöttek mindent az ülésektől a műszerfalon át egészen a váltókarig.

Motorja az E34 M5-ből érkezett 3,6 literes, sorhatos szívómotor, hengerenkénti pillangószelepekkel. 315 lóerős teljesítményt és 360 Nm nyomatékot tud, ehhez pedig – sajnos – négysebességes automataváltót párosítottak. Talán ez az autó egyetlen lehangoló pontja, de talán azért van, hogy a Vasember még félkézzel meg tudja menteni a világot krúzolás közben.