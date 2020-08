A 86-os főút szombathelyi elkerülőjén áll napok óta az út szélén egy rendszám nélküli Opel, a forgalmas főút mellett álló autó mögé már táblát is helyezett ki a Magyar Közút – írja a 112press.hu.

Az autóról képeket is közlő portál információi szerint a Vectrát a rendőrök állították meg, ugyanis az visszapillantók nélkül közlekedett, de más problémák is adódtak vele, így a rendszámot is levették az autóról, nem engedték tovább.

Hozzáteszi, a tulajdonosnak kellene elszállíttatnia, de ez idáig nem történt meg.

A 112press.hu azt is megjegyzi, hogy nem gyakori jelenség az ilyen, de időnként előfordul. A szóban forgó szombathelyi kerülő ún. „vak kihajtójában” még a Google Mapsen is megfigyelhető egy otthagyott Suzuki.

Az ilyen autókat általában baleset vagy műszaki hiba után hagyja magára a tulajdonosa, akinek nincs pénze az elszállíttatásra.