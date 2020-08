Hamarosan „piacra dobják” online annak a 69 Chevrolet COPO Camarónak az egyikét, amit 2020-ban gyártanak, amit a gyorsulási versenyek egyik nagy császárának kiáltanak ki. Ez a COPO camaro Hugger Orange színben pompázik, amit fekete versenycsíkok díszítenek a motorháztetőn, az autó tetején, valamint a csomagtérajtón.

5,7 literes, LSX eredetű V8-as motorja egy 2,65 literes Magnuson szupertöltővel egészül ki, hozzá egy TH400-as automata váltó és szilárd hátsó tengely csatlakozik. 570 lóerejével ugyan alulmarad a Challengerrel, a Mustanggal vagy akár a klasszikus Camaróval szemben, a negyed mérföldes sprintet (kb. 400 m) 8,5 másodperc alatt teljesíti.

A képre kattintva galéria nyílik!

A villámgyors elrugaszkodás titka a Hoosier radiális versenygumikban rejlik, emellett a közúti példányánál könnyebb, a belteret is lecsupaszították (például a hátsó üléseket és a belső burkolatokat is eltávolították). Elölre is könnyű üléseket szereltek be.

Az aukció leírása egyelőre szűkszavú, még indulólicit sincs megadva, de annyi biztos, hogy nem két fillérért talál majd gazdára.