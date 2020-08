Általánosságban véve sem jó ötlet, hogy autónkkal a méteres vizen próbáljunk áthasítani, hacsak nem egy sárdagasztó áll a garázsunkban, amelynek a komolyabb, a hétköznapi autózásban szokatlan terep sem jelent problémát.

A videón látható Tesla Model 3 sofőrje azonban nem vesz tudomást az időjárási körülményekről, nagyjából tökön, paszulyon átmegy, mintha mi se lenne természetes.

Sanghajban vették videóra bátor kínai sofőrünket, ahogy egy parkolóból kihajtva nekilátott a „hajóútnak”.

Persze, az is elképzelhető, hogy olvasta Elon Musk 2016-os tweetjét, melyben a Tesla-vezérigazgató habár arra figyelmeztet, hogy ne próbáljuk ki, azt írta,

We *def* don’t recommended this, but Model S floats well enough to turn it into a boat for short periods of time. Thrust via wheel rotation.

— Elon Musk (@elonmusk) June 19, 2016