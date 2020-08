“Ha ránézel sírva fakadsz, ezzel pár éve mi is így vagyunk, hiszen ha rendbe raknád a külalakját másnap neki tolatna egy néni a parkolóban a wagonR-rel. DE és most jön a lényeg, ha úgy mész a kocsihoz hogy becsukod a szemed épp-épp csak résnyire van nyitva, hogy a parkolóban a szép fakó sárga színt beazonosítsd akkor nyertél, hiszen ha benne ülsz és jár a motor akkor tudatosodik benned, hogy egy igazi nasa tervezte Zambellymotors által megépített ŰRHAJÓBAN ÜLSZ! vatta új motor!

Négykerék-hajtású, viszkokuplungos Swift is kapható volt, amely Subaru Justy néven futott, az emblémacsere később a 4×4-es Ignisszel is megtörtént. A ritka változatok közé tartozik a háromsebességes automata kivitel, amely az egyliteres és az 1.3-as motorhoz volt párosítható. Az automata sokat ront a menetteljesítményeken és a fogyasztáson is, cserébe a legolcsóbb autó mindazoknak, akik nem tudnak vagy nem akarnak kuplungos autót vezetni.

Olvass tovább

Bégetheted éjjel nappala lakótelepen, ez sose megy tönkre, kasztni nagyon foglalkozós de működik és még 3-4 évig tuti nem esik ki alólad, kipufog is szintén újszerű (gyulabá féle) váltója természetesen gti utazós hosszú ötödikkel, így tudsz menni 220-al is németeknél futóműve és konkrétan nincs rá más szó minthogy ŰR! Ha péntekesti raj akarsz lenni, vagy FWD király egy pályanapon ez a te autód, ezen a töredék áron mint ami bele lett locsolva. írhatnám ehhez is hogy bmwkiller. de felesleges hiszen még te bmw-s fejjel is tudod, esélyed sincs: D info telefonon. Ilyen mennyit megynáécccázon kérdésekkel ne fárasszuk egymást, mi nem bohócok vagyunk. Szentlászlóról a visegrádi vár 8 perc alatt megvan ha tehetséges vagy mint mi.

Durván egy éve feladták a leckét használtautó-szakértőnknek, Varga Tibornak: ingyen legyen, vagy kicsit olcsóbban jeligére átírással, kasztnimunkával, szervizeléssel együtt negyedmillió forintból kellett használt autót találni. Egy 100 000 forintos régi Swift lett a megoldás.