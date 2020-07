Az Omega volt az Opel zászlóshajója, melynek második generációja 1994-ben jelent meg és akárcsak elődje, ez is hosszmotoros és hátsókerék-hajtású autó. Pár évvel később a General Motors az Egyesült Államokban is piacra dobta az autót Cadillac Catera néven, ami nem lett kiemelkedő siker, ellentétben az ausztrál Holden Commodore-ral, melyből komoly sportváltozatok is születtek.

Az Omega vagy éppen Catera motortere tehát kellően nagy ahhoz, hogy a sorhatosnál vagy a V6-osnál nagyobb blokk kerülhessen bele és ebben az esetben ez meg is történt. A fekete autón nem csak a rengeteg V logó (a Cadillac valamivel későbbi sportmodelljein látható) és a háromküllős Momo sportkormány jelenti a többletet, hanem a V8-as motor is, amit belepakoltak.

Az autóba tehát egy LS7 V8 blokk került, mely a Corvette-ben is megtalálható és egy hatsebességes Tremec kézi váltó csatlakozik hozzá, valamint sperr. Mindezt a Lingenfelter Performance Engineering építette be a 2001-es, tehát frissítés utáni Cadillac Caterába.

Azt a hirdetésben sem részletezik, hogy mit tud ebben a testben ez a motor, de a Z06-os Corvette-ben 570 lóerős, így valószínűleg nem sokkal kisebb teljesítménnyel került be az autóba.