Aki egy kicsit is konyít az autókhoz, annak teljesen érthetetlen, hogy akad még olyan ember a földön, aki nincs tisztában azzal, hogy például a Tesla elektromos. Egy villanyautó, amin hiába keresünk üzemanyag-betöltő nyílást!

A témában teljesen járatlan utca emberétől még nem is lenne meglepő, ha nem rendelkezik ezzel az információval, viszont ha az autó sofőrje maga áll be a töltőoszlophoz, és percekig keresi a megoldást, azon talán ér nevetni.

My man can’t find the gas cap on his new Tesla…🤣🤣😭😭😭😭 pic.twitter.com/nWGaEPcNel

— Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) July 16, 2020