Messze még a 3D nyomtatás csúcsa, de már így is egészen hihetetlen holmikat képesek előállítani vele. Részletesebb tervezést és kevesebb feleslegesen elhasznált anyagot is jelent a technológia, amit a Mahle és a Trumpf a Porschével közösen alkalmazott. Rétegenként épül fel a GT2 RS motorjába szánt dugattyú, amit nagy tisztaságú fémporból készítenek. Itt egy lézersugár melegíti fel és olvasztja a porfelületet az alkatrész formájának megfelelően.

Ha valami egészen biztosan rengeteget fejlődött az autóiparban, az az anyagismeret. Ennek köszönhetően már tényleg versenyautóhoz mérten hegyes gépek kaphatnak rendszámot és használhatóak egynél többször is. A Porsche 911 GT2 RS 3,8 literes, hathengeres boxermotorjából például két turbóval 700 lóerőt facsartak ki. Mindez részben azért van, mert a dugattyúit 3D nyomtatóval készítik.

Ezzel sokkal pontosabban optimalizálhatják a dugattyút a rá ható erőkre és hűtőcsatornákat alakíthatnak ki benne. Ráadásul a kovácsolt dugattyúknál 10%-kal könnyebb a 3D nyomtatással készült változat. Így növelhető a motor fordulatszáma, csökkenthető a dugattyúk hőmérsékleti terhelése és optimalizálható az égés. Nagyjából 30 lóerő többletet jelent a teljesítményben.

Kagylóülés és különböző műanyag elemek is készülnek a Porschénél 3D nyomtató segítségével, de a Classic részleg is hasznát veszi, amikor egy olyan ritkasághoz kell alkatrészt gyártani, mint a 959-es. Most pedig nézd meg videón, hogy készülnek a 911 GT2 RS dugattyúi!