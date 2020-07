2020-ból nézve már a kétezres évek közepe is egész furcsának tűnik. Akkor a Halálos Iramban filmek, és a Need for Speed játékok diktálta stílus pörgött ezerrel, harsány fényezések, égig érő szárnyak, neonfények, vad ötletek uralták az autóépítés világát.

Olyan show-autók épültek, amikre ma is rácsodálkozunk. Ez a narancs színű Peugeot tökéletes példa, hiszen az építés minősége szembetűnően magas, a koncepció viszont mai szemmel nehezen befogadható. Itt pedig lelőjük a poént, egy Porsche 928 S4 az alap, V8-as motorral. Egy valódi klasszikus, amit ma 7-8 millió forint alatt még foglalkozós állapotban sem kapunk meg.

Egy ilyen autóból ma már senki sem építene képzeletbeli Peugeot típust, a 407 orrával, és hátul a Toyota Avensis első lökhárítóval, krómozott felnikkel, de bő 15 éve még a 928 nem volt annyira rajongott tárgy, mint napjainkban.

Rövid netes turkálás után az is kiderült, hogy az autót a Feröer-szigeteken építette Sofus “Fuzzy” Hansen, aki szinte minden munkát saját kezével végzett, a karosszéria átalakításától kezdve a festésig. Ami nem kis teljesítmény, főleg az Atlanti-óceán közepén található kis szigetcsoporton élve, ahova a Kínából rendelt alkatrészek is csak hónapok alatt érkeznek meg.