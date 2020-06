Habár már 1843-ban felfedezték a poli(metil-metakrilátot), az ismertebb nevén plexinek nevezett anyagot széleskörben csak az 1930-as években kezdték el használni. Előnye, hogy sok helyen az üveg helyébe léphet, ugyanis nem törik annyira könnyen, ráadásul könnyebb is, olcsó, és könnyen megmunkálható.

Az 1939-es New York-i világkiállításon a General Motors demonstrálta és nyűgözte le a közönséget, mi mindenre is lehet használni a plexit. Fogtak egy 1939-es Pontiac Deluxe Sixet, és az összes külső fémborítást átlátszó műanyagra cserélték. A szellemautónak elnevezett egyedi járművet azzal dobták fel a készítők, hogy a kerekeket és a gumiból készült elemeket fehérre mázolták, a plexi miatt láthatóvá váló belső fémalkatrészeket pedig krómbevonattal látták el.

A képre kattintva galéria nyílik

A nagy sikerre való tekintettel a szellemautó egy év múlva, az 1940-es New York-i világkiállításon is megjelent. A recept ugyanaz volt, a Deluxe Six azonban átesett némi ráncfelvarráson, mely leginkább a hűtőrácsot és környékét érintette. Ekkor készült el a második szellemautó is, melyet San Franciscóba, egy másik expóra szállítottak.