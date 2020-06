Minimum 5 000 utcai autót kellett gyártania a BMW-nek ahhoz, hogy indulhassanak a DTM-ben (Deutsche Tourenwagen Meisterschaft), vagyis a Német Túraautó Bajnokságban. Ehhez a BMW Motorsport részlege a második generációs 3-asból, tehát az E30-asból készítette el az első M3-at. Az autót az 1985-ös Frankfurti Autószalonon mutatták be és 1986 márciusától kezdték gyártani.

Átdolgozták benne a Bosch motorvezérlő rendszert, új dugattyúkat kapott, könnyebb lendkereket és hatékonyabb a levegőbevezető rendszer is, így növekedett meg a teljesítmény. Az 500 darabos széria S14-es kódú, hengerenkénti pillangószelepes, 2,3 literes négyhengerese már 220 lóerős. A váltó maradt a Getrag 5 sebességes váltója (melyben balra lent van az első fokozat), csak a végáttétel lett alacsonyabb.

202 165 km van most a The Marketen kínált autóban, ami pályafutását német tulajdonosnál kezdte, aztán a 90-es években került át Angliába. Úgy 4 800 km-rel ezelőtt újították fel a motorját, máskülönben eredeti állapotú. Néhol rozsdás, pár helyen kavicsok nyoma is látható rajta, de legalább lehet vele menni egypár kört, mielőtt tökéletesre restaurálva a vitrinbe kerülne.