Sajnos a világban manapság gyakrabban ütik fel a fejüket a bozót- és erdőtüzek, melyek évről évre egyre nagyobbak és pusztítóbbak. A tűzoltók dolga nem egyszerű, elég csak az év eleji, ausztráliai eseményekre gondolni, ahol heteken át küzdöttek a lángokkal az emberek. A tűz elleni harc egyik ikonikussá vált módszere a repülőgépes oltás, melynek lényege, hogy a magasból egyszerre nagy mennyiségű oltóanyagot ki lehet szórni.

Ennek hasznosságát azonban sokan megkérdőjelezik: a vizes oltás problémája az, hogy a célterületre a szél miatt jóval kevesebb víz érkezik. Kaliforniában, ahol gyakoriak az erdőtüzek, nemcsak vizet szórnak, hanem egy olyan anyagot, mely jelentősen lassítja az égést és a tűz terjedését. A vörös anyag előnye, hogy a magasból látszik, mely területeken alkalmazták már korábban, így akár be is lehet keríteni a tüzet, így megállítva, majd megszüntetve azt.

Amennyire hasznos, annyira veszélyes is lehet ez az anyag. A kaliforniai tűzoltók egy autó segítségével demonstrálták, mit is jelent, ha egy kisebb adagot, négy tonnát dobnak egy közel hat méter hosszú, körülbelül 2,5 tonnás Ford Expeditionre. Ahogy az alábbi videón is látható, mély nyomot hagyott a járműben a vörös por. A komolyabb tüzek oltásánál olyan repülőket is bevethetnek, melyek akár 77 tonna oltóanyagot is képesek kiszórni 1,5 kilométeren át 25-40 méter széles sávban.