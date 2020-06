1984 októberében kezdtek neki az első BMW M5-ös gyártásának, a premierjét pedig az 1985-ös Amszterdam Motor Show-n tartották. Megjelenésekor ez volt a leggyorsabb szériagyártású szedán a világon. Bár a szériagyártás az M5-ösnél még egészen mást jelentett, hiszen az 535i alapokra építették az autót, javarészt kézi összeszereléssel a BMW Motorsport gyárában, a mücheni Preussen strassén.

Úgy tartják, az E28 M5 volt a BMW első igazi sportlimuzinja. Mert olyan általánosságban vett sportlimuzinból korábban is volt pár, hiszen már a Neue Klassénak is akadt kifejezetten sportosabb változata és ott volt az afrikai 530 MLE is. Az első vérbeli M5-nek viszont a pletykák szerint a turbós 745i ágyazott meg. A feltölött 7-esben utazó igazgató testőreinek kellett egy kisebb, kevésbé feltűnő autó, ami tartja a lépést a nagy limuzinnal.