A világon rengeteg különböző módszer létezik az autó tárolására az utcán parkolástól a családi ház garázsán át egészen a temperált csarnokig, amiben egy egész gyűjtemény elfér. A Pennsylvania államban található Pittsburgh keleti részén viszont egy egészen különleges garázst csináltak, mégpedig egy használaton kívüli templomból.

Az épület szerkezetét meghagyták, mindössze a padokat dobálták ki belőle. A tágas ajtó adott volt, az oszlopok között pedig remekül elférnek a bérelt helyekre álló autók. Az intézmény neve Holy Grail Garage vagyis magyarul Szent Grál Garázs.

A HGG tulajdonosa, Mike Fanto azt is kiemelte, hogy nem pusztán az egzotikus autók tárolására lehet használni a helyet, van klubhelyiségük is, ahol csevegni vagy biliárdozni lehet. Nem maradt ki a szivarszoba és a bár sem, de lehet meccset is nézni hatalmas tévén.