A japán Liberty Walk tuningcég alkotásai gyakran megosztják az autós társadalmat: sokszor a legmeglepőbb alapokból is olyan végterméket faragnak, melyet látva a konkurens műhelyek is elismerően bólintanak, ám gyakran visszaüt ez a fajta bátorság, és a végeredmény kevésbé lesz a szemnek vonzó.

Legutóbbi munkájuk alapanyaga a Toyota GR Supra volt, melyhez ugyan már több tuningcég is készített kiegészítő alkatrészeket, sokan várták a Liberty Walk eredményét is. Nos, a japánok nem okoztak csalódást azoknak, akiknek nem volt elég robusztus az A90-es: komoly sárvédő-szélesítést kapott az autó, melyeket egy alacsonyan futó szoknya köt össze. Ennél is szembetűnőbb azonban a hatalmas hátsó szárny, legyen szó akár a renderelt képekről, akár a műhelyfotókról, melyek a félkész gépről készültek.