Csúnya balesettel is végződhetett volna a BMW-s és a betonkeverő pénteki találkozója Budapest VII. kerületében. Mint az a felvételen is látható, illetve az autós beszámolójából is kiderül (lásd lentebb), a betonkeverő az Elsőbbségadás kötelező táblát figyelmen kívül hagyva érkezett meg a Dohány utca és a Szövetség utca kereszteződésébe, amit a BMW-s rövid dudaszóval reagált le. Erre a mixer sofőrje bepipult, és állóra fékezte a nehéz teherautót, a személyautó sofőrje pedig kis híján belerohant.

A tisztelt úriember a 40 tonnás betonkeverő volánja mögött úgy gondolta, hogy jól móresre tanít, és maximális fékezést hajtott végre, miután szabálytalanul kihajtott elém, amit enyhe kürtjelzéssel jeleztem, hogy a manőverét balesetveszélyesnek éreztem. Válaszul ki is kiabált az ablakon:

„Jó a dudád, te BMW-s köcsög?!”

Úgy gondolom, jelen esetben nem sokon múlott a baleset, a sofőr gyakorlatilag fegyvernek használta 40 tonnás jármüvét, ami egy ütközés esetében valószínűleg azt eredményezte volna, hogy totálkárra tört volna az autóm, amire rengeteg időt, pénzt és energiát fordítottam

– ecsetelte a szituációt a Bp-i Autósok Közösségének olvasója, aki a videót is készítette.