1995-ben jelent meg a Honda Civic hatodik generációja, ami nekem leginkább onnan van meg, hogy a Need for Speed Underground 2-ben rengeteg virtuális kilométert tekerem bele különböző versenyeken vagy a városban járkálva a Civic Si-be. Ezzel együtt talán ez az a Honda Civic, mely leginkább megmutatja, hogy miért lehet szeretni ezeket a japán kompaktokat.

Túl a megbízhatóságon ott van az orrában a négyhengeres, szívó 1.6 VTEC blokk, ami az egész lényegét adja. A B16A2 kódú motor 8000-nél adja le 160 lóerős teljesítményét, 150 Nm nyomatékát pedig 7000-nél. Kicsivel több mint 7 másodperces 100-as sprintet tud így az 1 185 kg-os Civic kupé. Az Si-ben ráadásul a motor egyes elemeit is kifejezetten a nagyobb teljesítményhez igazították, így kerültek bele megerősített hajtókarok és dugattyúk, átdolgozott szívócsatorna és kipufogórendszer is. Sportosabb hangolású a futóműve is.

Egészen picit több mint 9000 kilométer van a Bring A Traileren hirdetett kék metál színű Honda Civic Si-ben, amit 15 millió forintnak megfelelő összegért vittek el. Ez annyi pénz, hogy egy új Civic Type R is kijön belőle, cserébe a 20 éves Honda tényleg olyan, mintha most hozták volna el a szalonból. A plüss belső makulátlan, a bőrkormány szinte érintetlen és a motortér is hihetetlenül tiszta. Aki ennyi pénzt csengetett ki érte, vélhetően az sem fogja másképp tartani.