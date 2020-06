A legtöbben az egyszerű utat választják, és vesznek egy kabrió BMW-t, ha arra vágynak. De ennek az autónak az alkotóját nem ilyen fából faragták. Úgy gondolta, hogy tökéletesen elég lesz ráműteni egy Toyota Camry Solarára az E60-as BMW orrát, és készen is van.

A biztonság kedvéért a fényezés is egyedi lett. Fehér és ezüst színek váltják egymást, és ez az összeállítás folytatódik a beltérben is, ahol már nyoma sincs a BMW-s vonalnak, ellenben jutott bele még egy kis piros is.

A Kentucky állambeli Winchester városában árulják éppen a nyár indulása előtt ezt a V6-os motorral szerelt akármit, vagyis BMW-arcú Toyotát. Az autó átalakítása az eladó szerint több mint 1 millió forintnyi összeg volt. Most valamivel 2,5 millió alatt adná tovább.