Az eset még 2017-ben történt, és eddig elkerülte a magyar internetet, de annyira hihetetlen, hogy muszáj megemlékeznünk róla.

A helyszín Hollandia, az első szereplőnk Ben Rademaker, aki hiába dörzsölte a szemét, nem hallicunált, nem látott rosszul, tényleg egy Renault Twingo haladt mellette az A6-os autópályán, két lámpaoszloppal a tetején, de nem önerőből! Egy Citroen CV2, vagyis a jó öreg Kacsa vontatta kötéllel.

Ez már elég szürreális látvány, le is fotózta, be is küldte a helyi újságoknak, de a történet itt nem ért véget.

Az őrült szállítást végző 28 éves férfit a rendőrség is megállította, és olyan felfedezést tettek, amit ők sem tarthattak meg maguknak. Egy Facebook bejegyzésben sorolták fel, hogy miért kell majd felelnie az autósnak, és a lista hosszúra nyúlik.