Márciusban be is mutatták a filmet, de aztán végigsöpört a világon a koronavírus-járvány, és a Lexus nem találta illendőnek, hogy pezsgővel ünnepeljen a tömeges megbetegedések és általános gyárbezárások idején. Az ember azonban képtelen huzamosabb ideig meglenni vidámság nélkül, így most, hogy hamarosan újra termelni kezd az autóipar, és lassacskán az élet más területein is visszatérünk a normális kerékvágásba, úgy döntöttek, mégis csak közzéteszik a filmet.

A rövid alkotás így új, mögöttes értelmet nyert: az Akio Toyodától megszokott könnyed, önirónikus hangvétel mintha egyben az ember esendőségét, eredendő optimizmusát, nehézségeken felülemelkedő akaraterejét is szimbolizálná.