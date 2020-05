Hivatalosan 3300 darab készült a tényleg pokoli Dodge Challenger SRT Demon -ból, de a különböző minőségi kifogások és sérülések miatt végül 14 darabbal lőttek túl a szérián. Kétség kívül nagy dobás és roppant érdekes gép is, ami talán az egyik utolsó olyan tipikus amerikai izomautó, ahol nem volt szempont a fenntarthatóság vagy a súlycsökkentés, csak a színtiszta őserő.

Érdekessége, hogy az olyan opciós tételeket, mint a szerszámokat és egyéb felszereléseket tartalmazó láda vagy épp az ülések, csupán 1 dollárért lehetett megvenni hozzá. Alapesetben ugyanis kizárólag a vezetőülés van az autóban a súlycsökkentés miatt.

Plum crazy purple színű példányt árulnak a Mecum aukcióján, ami mind közül szerintem a legmenőbb. Jól láthatóan ez a befektetési célú vásárlások közül való, hiszen még az üléseken is rajta van a fólia és a szükségesnél egy méterrel nem mentek vele többet. 20 kilométernyi mérföld van a lila Demonban.

Még az a sárga splittervédő fólia is rajta van, aminek megőrzése divat lett a tulajdonosok körében és a Dodge formatervezője, Mark Trostle személyes sértésnek éli meg ezt. Szerinte szörnyűség, hogy ezeket nem távolították el azonnal a márkakereskedések átadás előtt, mert megbontják a színek és a formák harmóniáját. Odáig mentek, hogy megváltoztatták a színét is, hogy kevésbé mutasson jól az autón. Egy biztos: én már csak ribillióból is rajta hagynám.