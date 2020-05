Több tanulságot is hordoz ez az esés, amit a huszas évei elején járó fiatal lány mutatott be valahol Szocsiban, Oroszországban. Egyrészt az utcai versenyzés a kerekek számától függetlenül életveszélyes, rossz ötlet. Megfelelő ruházat nélkül motorozni pedig minden körülmények között az, mert a rengeteg most beszerzett horzsolás is megúszható lett volna, ha Angelina nem szakadt farmerban ül a motorra.

Mert Angelina átlagos utcai ruhában indult a Kawasaki ZX-6R nyergében, és kezdett versenyezni egy helyi autóssal.

A tempó már 190 km/óra körül járt amikor az első villa beriszált, aminek esés lett a vége. Egy hihetetlenül mázlista esés, mert Angelina egyrészt túlélte, másrészt nem szenvedett maradandó sérülést, csontja sem tört.