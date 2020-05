Olvass tovább

1990-es évjáratú ez a csodaszép, gyöngyház fehér színű Audi V8-as és nem véletlen néz ki úgy, mintha most gurult volna ki a gyárkapun. Egészen elképesztő, hogy 2016-ig belga tulajdonosa mindössze 157 kilométert ment vele, aztán a jelenlegi gyűjtő is csak 61 km-t tett az autóba. Ezért aztán az egész szinte még érintetlen. A fekete bőrülések úgy ráncolódnak, akár a katalógusban és a diófa betétek is pont olyan fényesek, amilyennek lenniük kell.

Jól látszik, hogy mennyire gazdag volt az alapfelszereltség, hiszen ebben az autóban alig vannak opciós tételek, mégis akad benne automata klíma, ABS és tempomat is. A lista itt még nem ér véget, mert van négy darab fűthető ülés, napfénytető, naprolók és memóriás vezetőülés is. Az ilyen makulátlan időkapszulának persze, megvan az ára. Ez a 30 éves Audi V8-as 25 millió forintba kerül.

Álmodozás után nézzünk meg egy hamisítatlanul 90-es évek hangulatú Audi V8 reklámot!