A legtöbb ember számára a szupersportautó birtoklása elérhetetlen, de ennek ellenére nem mondanak le az élményről. Egyesek replikát építenek, mások pedig akár kartonpapírból is bicikliből is képesek valami távolról hasonlító járművet készíteni, mint ezek a vietnámi srácok.

Míg a több mint 1000 lóerős Ferrari FXX K már 1 milliárdnál is magasabb áron kel el, addig ezt összedobták úgy bő 30 ezer forintból.

Nem ez az első alkotásuk, már több járművet is készítettek kartonpapírból. Az olyan részletekre is figyeltek, mint a mindkét végen található LED-es lámpák. Videón látható, hogyan készül az autó, így talán más is nekiáll hasonló projektnek, amíg otthon kell maradni: