A thaiföldi Heng Thammarat kiskorában amerikai katonáknak integetett a bangkoki utcákon. A Jeep M151-es beleégett a tudatába, de aztán később, amikor milliomos lett, mégis inkább japán sportkocsikat (főleg Nissan Skyline-okat) kezdett gyűjteni, egy-egy Lamborghinivel megfűszerezve.

Aztán egy szép napot meglátott egy fűbe ültetett Jeep M38A1-est (a mai modern civil Wranglerek ősatyját), és tudta, hogy neki is kell egy ilyen. Az építést szerencsére hozzáértőre bízta, aki nem csak felhajtott neki egyet a viszonylag ritka katonai terepjáróból (az autó szép példányai 12-18 ezer dollárba is belekerülnek az USA-ban, Thaiföldön viszont háromszor, négyszer többet kell fizetni az autókért), de aztán darabjaira is szedte.