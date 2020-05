A koronavírus-járvány miatt a vendéglátóegységek jelentős bevételtől estek el világszerte. Az olyan éttermek, mint az oregoni Lucky Devil Lounge Portland városában, a házhozszállítás sem feltétlenül jelent megoldást, mivel a vendégek többsége a helyszíni fogyasztást preferálja, melyet az étterem és szórakozóhely a női alkalmazottaknak köszönhet.

A sztriptízbár a korlátozások bevezetése után megpróbálkozott ugyan a házhozszállítással is, a vevők ráadásul kedvenc táncosaiktól vehették át rendelésüket, de ez mégsem volt olyan népszerű megoldás, mint arra számítottak. Úgy tűnik azonban, hogy a tulajdonos Shon Boulden új ötlete bevált.

Ahogy az az alábbi videóban is látható, az étterem parkolójában egy nagy sátrat állítottak fel, ahová a vendégek autóikkal behajthatnak, így véve át a rendeléseiket, miközben még borravalót is adhatnak kedvenc táncosaiknak, akik a megszokott hiányos öltözeten felül maszkot is viselnek.