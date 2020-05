2005-ben mutatták be a Bentley Continental GTC-t, mely alapjaiban osztozott a kupé változattal, de a nyitható vászontetőt a német Karmann szállította hozzá. 560 lóerős W12-es turbómotorja valamivel több mint 5 másodperc alatt gyorsítja 100-ra. Ez az autó még több mint 10 év távlatából is elismerésre méltó darab és ehhez mérten nem is olcsó. Annyira, hogy jobban megérte csinálni egyet, mint venni használtan.

A képen ugyanis nem egy Bentley látható, hanem egy Chrysler Sebring. Motorja csak 200 lóerős és az első kerekeket hajtja. A belteret igyekeztek a Bentley-éhez hasonlóra alakítani, de a sok bőr mellett azért láthatóak az olcsó megoldások. A karosszéria ellenben egész jól sikerült. Az arányok kicsit másik, de az alapvető formai elemek megvannak.

Egy 2008-as Bentley Continental GTC úgy 16 millió forintnyi dollárba kerül, ezt viszont már 6 millió forint alatt hazaguríthatja, akit nem zavar a replika. Az autóban egyébként 96 600 km van.