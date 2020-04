Öthengeres motor, hátsókerék-hajtás, 50:50 arányú súlyelosztás, X alakú merevítés a vázban és alumínium karosszéria. Ezek voltak a legfőbb paraméterei az 1995-ben a Tokiói Autószalonon bemutatott Honda Sport Study Model nevű kétüléses roadsternek, amiből aztán 1999-ben a Honda S2000 lett. Egy hengerről lemondtak, de ez talán nem is gond, az F20C kódjelű pörgős motor négy hengerrel is remek. Az örömöket hatgangos kéziváltó és Torsen differenciálmű fokozza. És még ennél is lehet jobb.

2007 és 2009 között az amerikai vásárlók számára készült 625 darab a Honda S200 CR-ből. A CR a Club Racer rövidítése, ami a gyakorlatban azt jelentette, hogy ezeket a roadstereket a versenypályás használatra készítették fel. Ez a feltűnően szép 2008-as, valamivel több mint 2000 kilométert futott S2000 CR pedig többek között azért is különleges, mert a Rio Yellow Pearl színűből csak 140 példány készült.

Közvetlenebbre áttételezett kormány, új kipufogórendszer, keményebb felfüggesztés, szélesebb gumik és persze a látványos lökhárító, a hátsó szárny meg a dupla púp az ülések fejtámlái mögött. Ezek mind a sima S2000-nél 41 kg-mal könnyebb Club Racer sajátosságai. A motor itt 2,2 literes, 237 lóerővel és 218 Nm nyomatékkal. Az S2000 CR-eket alapból rádió és klíma nélkül kínálták, ebbe viszont mindkettőt megrendelték, így kellemesebben telik az út a pályanapig.