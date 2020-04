A most eladó két gokart különlegessége, hogy teljesen megfelelnek a német hatóságok követelményeinek, és legálisan viselnek rendszámot. Minden van rajtuk, ami a forgalomban való részvételhez szükséges, így a körülbelül 8 lóerős apró gépekkel bárki felhajthat a 40 tonnás kamionok közzé.

Elég őrült ötlet, de ha valakinek bejön, akkor most két ilyen lélekvesztőt is vehet 4200 euróért (1,5 millió forint). A két eladó darab a 100-as kivitel, de van 170-es is, ami már kellemes 13 lóerőt visz az aszfaltra, a tuning alkatrészek pedig bőséggel állnak rendelkezésre.