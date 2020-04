A cikk végén pedig kiderül, mi is az a Carantén

Dániel Trabantja többek között egyedi fényezést kapott, amitől igazán feltűnő lett, arról nem is beszélve, hogy nagyon szép munkát végeztek a 601-es Trabival, amiben még van jó néhány kilométer, ha továbbra is ilyen gondos kezekben lesz.

Olvass tovább

2012-ben megszereztem a jogosítványt és akkor én is elkezdtem használgatni, egyből az első vezetésnél beleszerettem. 2014-ben már előjöttek a szokásos küszöbrohadások és a torony is elkezdett rohadni, ekkor döntöttem úgy hogy kicsit jobban szétszedjük és kap egy új színt is. A projekt elég lassan haladt idő és pénzhiányában, de 2018-ban megtört a jég és akkor elvittem egyik legjobb cimborámhoz, hogy akkor kapja meg az új színt, egy Škoda rali zöldet.

2019 májusában végre készen lett az autó és elég sokat jártam vele, élveztem hogy újra Trabizhatok, de sajnos novemberben a motor azt mondta, hogy hajtókarcsapágyas lesz, így azt fel kell újítani és akkor már kapott egy kis szíverősítést is.

Közben a futóművet és a féket is felújítom mert arra is ráfér. Előre Golf 1 tárcsafék kerül, hátul pedig marad a Trabant fék, csak a fiatalabb testvére fékeit, azaz az 1.1-es Trabiét kapja meg.

Májusra reményeim szerint újra az utakon lesz a kis autó…

Trabant 601 röviden

A legendás Trabant 601-est – különböző változatokban és kivitelekben – 1963-tól 1990-ig gyártották kétütemű, 594,5 köbcentiméteres motorral, amely 26 lóerős teljesítményre és 110 kilométer/órás sebességre képes; négysebességes váltóval szerelték. Összesen 2 818 547 darab készült belőle, és ez volt a legnagyobb példányszámban eladott autó az NDK történetében.

Ebben az esetben az „S” a Sonderwunsch modellt takarja, ami az átlagnál magasabb felszereltségű, és anno olyan extrákkal lehetett kérni, mint például a köd- vagy tolatólámpa, továbbá – Limousine vagy Universal kivitelű autóknál – kilométer-számlálóval.

