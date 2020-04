A történet 2015 be kezdődött , amikor meg szerettem volna vásárolni életem első autóját, amely meg is történt egy W202-es C-osztály személyében. Ahogy nagyon sok családban, otthon is megvoltak a viták, hogy kell egy jó Suzuki és nincs gond. Bár én gyerekkorom óta szerelmese vagyok a csillagnak és mai napig a legnagyobb álom számomra a W123.

Olvass tovább

Ugyanakkor szerettem volna az évezred üzletét megcsinálni, így vetette kezdetét a “300 ezerért legjobbat” projekt. Mint minden első szerelemnél, itt is megvolt a rózsaszín felhő, semmi se érdekelt, a hibák sem. Illetve naivként: “jaj csak egy kis felületi rozsda”. Nagyobb műszaki gondok nem voltak, illetve ami volt is az említést se méltó, így használtam. Bejártam vele Hollandiát, Svájcot, Németországot.

Sajnos volt vele egy balesetem, ami után már muszáj volt a kasznival is foglalkozni. Sose felejtem el az első vágást a karosszérián, mintha magamba szúrtam volna a kést. Ez bizony nem volt egyszerű dolog, nagyon sokat köszönhetek nevelőapámnak, aki támogatott benne, hogy ebből még autó lehet. Nagyon sok miatyánk elhangzott, még több káromkodás, a pénz pedig egyenes arányban fogyott a türelemmel . De már nem volt visszaút, aki csinált már ilyet az tudja, hogy egy 20 éves gépjárműnél nincs olyan, hogy csak ez a baja, vagy csak az. Ahogy szedi szét az ember mindig talál egy újabb hibát.

Miután lezajlott a kasztin-munka, jöhetett a fényezés, sajnos ez se volt zökkenőmentes. Ment a halogatás a holnapra kész, meg az ígérgetés. Lényeg a lényeg, kész lett (maradt az eredeti Azuri Kék szín). Össze raktam/raktuk .

Nem szerettem volna gyári autót, ami szembe jöhet velem, így kerestem bele egy ritkább bézs bőr belsőt, illetve a fabetéteket, díszléceket, saját magamnak lefóliáztam. Persze elkerülhetetlen volt innen már az a folyamat, hogy alacsonyabb legyen a kocsi, így bekerültem az Eibach pro kit 50-es ültetéssel, rövidített és kemény gátlókkal. Ha már ültetés, akkor a futóműbe ilyenkor cserélni kell mindent, illetve lehet halogatni, de úgyis előjön a bibi. Erre jött az ötlet, hogy kevés lesz a 17-es gyári felni, így felkerültek rá a 19-es Vossen Cvt felnik.

Ekkor már ugyan régóta a párom használta a kocsit, mert én külföldi munka miatt egy nagyobb teljesítményű dízelre cseréltem a kis kéket. Hogy megérte e ennyit dolgozni vele? A válasz az, hogy tudtam mivel járunk. Anyagilag megérte-e? Természetesen nem! De 5 évig nagyon sok jó pillanatot kaptam tőle. Az autó azóta elkelt, de hála az égnek családban maradt. A videót azért készítettem , hogy lássák az emberek nincs lehetetlen, csak akarni kell.

Hála Istennek kis hazánkba nagyon sok ilyen, sőt nálam jóval elvetemültebb, ember él. Ami pedig engem illett az E-osztály (w211) felkészül!

És még egy poén a végére: néha nem árt picit lazítani és meginni egy jó teát…

W202 röviden

Lassan 30 évvel ezelőtt (1993-ban) a Mercedes leváltotta a Baby-Benznek becézett 190-es sorozatot (W 201) a C-osztállyal. 1993 és 2000 májusa között 1 870 000 C-osztály készült. 1993 őszén kijött a C36 AMG. 1995-ben megváltoztak a hátsó lámpák, ekkor debütált a C 250 Turbodiesel és a C 230 Kompressor. A sárga indexburát kiszorította a fehér. A belső térben a W 124-es sorozat kapcsolóit felváltották az előző E-osztályból átvettek. Ugyanebben az évben kifutott a 200-as és a 250-es szívódízel.

1996 első felében a T-Modellnek nevezett kombival bővült a kínálat, a C 220-at leváltotta a 2,3 literes négyhengeres. Ebben az évben vált rendelhetővé az elektronikus vezérlésű, ötfokozatú automata váltó.

1997-re a Mercedes egy nagy modellátdolgozást időzített a C-osztályon. Új lett az első és a a hátsó lámpa (sötétített), új a csomagtérfedél, a küszöb, a lökhárító, a felni. A felszereltség oldallégzsákkal, fékasszisztenssel és az alapmotorokat kivéve kipörgésgátlóval bővült, a gyújtáskulcsot infrakulcs váltotta fel, amivel ugrásszerűen javult a lopásvédettség.

1997-ben új motorok jelentek meg, köztük az első közös nyomócsöves dízelmotorú Mercedes, a 125 lóerős C 220 CDI. A benzinesek között újdonság volt a C 240, amely egy 170 lóerős V6-ost takar és az új C 280 197 lóerővel. Ez a motor már nem soros hengerelrendezésű, mint elődje, hanem V6-os. 1998-ban a 2,2 literes új dízel 102 lóerővel is kijött, C 200 CDI néven, a 220-as kamrás dízel utódaként.

