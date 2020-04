1948-ban Giovanni Bracco egy Maserati A6-ossal nyerte meg a Valentino Parkban rendezett Olasz Grand Prix-t, 1951-ben pedig egy Lancia Aurelia B20 volánja mögött második helyen futott be a Mille Miglián. Azt az autót a verseny előtt három hónappal vásárolta és utána még rengeteg versenyen jelent meg vele. Megnyerte a Caracalla-i éjszakai versenyt és a hatórás Pescara-it is, de a 24 órás Le Mans-i futamról is sikerült osztálygyőzelemmel hazatérnie.

Később kitalálták, hogy tehetnék gyorsabbá az Aureliát: ha javítanak a légellenállásán. Ennek legegyszerűbb módja az volt, hogy kivágtak pár centit a tetőoszlopokból, hogy kisebb legyen a homlokfelület. A Carrera Panamericanán már így indultak vele, méghozzá nagyon erős kezdéssel. A verseny a guatemalai határhoz közel eső Tuxtla Gutiérrez városából indult. Már a negyedik nap telt el, amikor Giovanni Bracco és az Aurelia baleset miatt kiesett.