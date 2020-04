A McLaren Senna valódi szupersportautó, amihez már elég nehéz hozzátenni és nehezen lehetne többet kívánni is annál, amit tud. De nem mindenkinek elég ez. Pedig a 4 literes, biturbó V8-a motor 800 lóerőt és szintén 800 Nm nyomatékot tud. Ez 2,8 másodperc alatt gyorsítja 100-as tempóra az 1 374 kg-os Sennát. Az autó végsebessége 340 km/óra. A Novitec tudott még javítani egy kicsit a számokon.

Három csomagot kínálnak a Sennához, a legerősebb 900 lóerőt és 888 Nm nyomatékot hoz ki az autóból. Ezzel 2,7 másodpercre javul a gyorsulás és a 0-200-as is letudja 6,5 másodperc alatt (a gyári 6,8 mp). Szabadabb áramlást és súlycsökkenést is ad az F1-ből származó Inconel kipufogórendszer, de a vezérlést is átírják a Novitec N-Tronic modullal.

Az autó fejlett aerodinamikájához már nem tudtak hozzátenni, ezért csak egy új szett felnit kértek a Vossen-től, hogy a külsőn is látható legyen a tuning. Valószínűleg a Novitec kezelését nem azok veszik majd igénybe, akik hét lakat alatt őrzik az egyre értékesebbé váló Sennát, hanem akik a legerősebbet akarják magukénak tudni.