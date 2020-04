Az már nem újdonság, hogy olykor találnak egy-egy autót a kert végében vagy egy pajtában, esetleg garázsban. Az viszont nagyon ritka, hogy hirtelen egy hatalmas mennyiségű autó kerüljön elő. Most több mint 300 autóra bukkantak egy régen elhagyott, amerikai raktárban.

Ezek között az autók között tényleg mindenféle van az amerikai izomautóktól a kis európai roadsterig. Nem ritka az egyedi építésű vagy tuningolt darab sem. Tényleg nehéz feldolgozni ezt a mennyiséget és sokszínűséget. A becsült összértéke több millió dollár. Csak a videóban felbukkanó Bizzarrini P538-ast több mint 300 millió forintra értékelik.

Az autók egy része már vagy 30 éve nem mozdult meg. Több Rolls-Royce, Ford GT-k és sok Corvette is van a hatalmas csarnokban. Felbukkant még Lamborghini Diablo, Porsche 911-es és Honda NSX is. Számos Ferrari modell és BMW Z3-as is található itt.

Az itt talált Lamborghini LM002-es állítólag korábban Nicolas Cage tulajdona volt, a Ferrari 250 California replika pedig a Meglógtam a Ferrarival című 1968-as filmben szerepelt. Mindez csak egyetlen raktár a háromból, amit most feltártak: