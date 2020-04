Úgy tűnik, a tavasz beköszöntével többen előszedték azokat a verdákat, melyeket nem féltenek gazdáik, és el merik rúgni a gázpedált. Így tett annak a Nissannak a tulajdonosa is, aki úgy döntött, hogy egy áruház parkolójában mutatja be az esti órákban, mit is tud a verda.

Az egyik körre egy utast is felvett, aki valószínűleg nem figyelt oda, vagy lógott arról a fizikaóráról, amikor a centripetális erőről volt szó. Emberünk ugyanis úgy gondolta, hogy az autó hátulján ülve remekül szórakozhat, miközben az autóra utólag felhelyezett szárnyba kapaszkodik. A spoilernek azonban túl nagy megterhelést jelentett az utas, így leesett a földre, az elembe kapaszkodó utassal együtt.

Az utóbbi időben nem ez volt az első driftes baleset, melyet a hülyeség számlájára lehet írni. Nemrégiben egy, a fizikával szintén kevésbé jó viszonyt ápoló lány került majdnem egy Mustang pörgő kerekei alá.