Csehszolvákia náci megszállása után a T87-es népszerűvé vált a németek körében. Sokan – köztük Adolf Hitler is – úgy gondolta, hogy ez lehet a jövő autója, ám a Wehrmacht mégis betiltotta a használatát a tisztek körében. Ennek oka a rengeteg halálos baleset volt: a tapasztalatlan sofőrök számos alkalommal elveszítették irányításukat, ugyanis az autóra jellemző volt az alulkormányzottság.

Korának egyik legfejlettebb autója volt a Tatra T87. Az aerodinamikus forma és a hátra szerelt magnéziumötvözetből készült 85 lóerős léghűtéses, 3 literes V8-as motor kombinációjának az eredménye, hogy az autó képes volt akár 160 km/órával is repeszteni, miközben akkoriban kiemelkedőnek számító fogyasztást produkált: mindössze 12 literrel is beérte 100 kilométeren.

Olvass tovább

A T87-es megalkotásában egy magyar mérnök, Járay Pál is részt vett, nagyrészt neki köszönhető a 0,36-os alaktényezőjű karosszéria formaterve, mely szemből szinte egy az egyben megegyezik a Volkswagen Bogárral – nem véletlenül. Emiatt a német autógyár 1965-ben egymillió német márkás kárpótlást fizetett a csehszlovák gyártónak, amiért lenyúlta az ötletet.

1936 és 1950 között 3056 darab T87-es készült a kopřivnicei gyárban, melyek közül egy új gazdára találhat októberben, az RM Sotheby’s aukciósház októberi árverésén Indianában. Az 1948-ban gyártott példány napfénytetővel is rendelkezik, és megjárta Ausztráliát is, ahol egy gondos restaurátor kezei között elnyerte a képeken is látható formáját.